La Selección Chilena estaba sacando la tarea adelante y quedando segundo de su grupo con cierta tranquilidad en el Mundial Sub 20. Sin embargo, en el último minuto, Egipto dijo lo contrario y complicó y a la vez confundió a todos.

Chile lo ganaba con gol de Nicolás Cárcamo, autor de la apertura de la cuenta en Ñuñoa. El jugador de Huachipato logró romper el cero en Ñuñoa y darle el triunfo parcial a La Roja.

Sin embargo, en los primeros minutos del complemento, los egipcios lograron emparejar las acciones y fue Ahmed Abdín quien batió al golero Mella para poner el 1 a 1.

Fue Omar Khedr quien puso el 2 a 1 y selló el triunfo de los “Faraones”. Con aquello no solo logró la victoria, sino literalmente confundir hasta a la transmisión oficial del encuentro debido al empate en puntos que se dio entre todas las selecciones del grupo A, salvo el líder Japón.

La fórmula para decidir los lugares en el grupo A del Mundial Sub 20

La Roja venció a Nueva Zelanda en la primera fecha. Los oceánicos hicieron lo propio ante Egipto en la segunda jornada y, finalmente, los africanos vencieron a Chile en esta jornada.

Aquella fue la única victoria de estas tres selecciones y, por ende, todos quedaron con tres puntos.

Para dirimir los lugares, la FIFA aplicó el fair play y allí es donde La Roja zafó literalmente de milagro, siendo la selección con menos tarjetas amarillas (5) recibidas.

De milagro, Chile logra acceder a los octavos de final del Mundial Sub 20 (Foto: Photosport)

Los últimos diez minutos de partido en el Nacional fueron decidores en todo sentido: Egipto recibió dos cartulinas amarillas, una de ellas al cuerpo técnico. En total, contabilizaron siete y debieron conformarse con ser terceros.

Así están las tablas en el Mundial Sub 20