La Selección Argentina ya está instalada en los cuartos de final del Mundial Sub 20 Chile 2025, donde ayer (miércoles) eliminó a Nigeria con una goleada de 4-0 en el Estadio Nacional, escenario que vio dos golazos del volante ofensivo Maher Carrizo.

El jugador que pertenece a Vélez Sarsfield es una de las figuras del combinado que dirige Diego Placente, ya consolidado en su club al otro lado de la cordillera y encaminado a dar el salto a Europa y la selección absoluta.

Tras su gran actuación ante los africanos conversó con BOLAVIP CHILE y tuvo elogios para sus compañeros chilenos del Fortín, los mediocampistas Claudio Baeza y Diego Valdés.

“Muy bien, creo que son dos grandes personas, creo que eso es fundamental. Agradecerles porque la verdad que aprendo mucho de ellos, son grandes, tuvieron la experiencia. La verdad que escucho los consejos de ellos y creo que me hizo venir muy bien. Agradecerles por las palabras”, comenzó diciendo.

Al ser consultado por si la dupla chilena le dio alguna recomendación antes de cruzar la cordillera, respondió: “Sí, le preguntamos un poco, siempre dando consejos lindos”.

Respecto al caso particular de Diego Valdés, que arribó a Vélez en el último mercado desde el América de México y que tuvo una difícil adaptación con una lesión entremedio, Carrizo destacó cómo logró salir adelante el formado en Audax Italiano.

“Son cosas que pasan, nosotros también tratamos de adaptarlo rápidamente al equipo y creo que ahora lo está haciendo muy bien, y muy contento por él”, expresó el jugador de 19 años.

Maher Carrizo es compañero de Claudio Baeza y Diego Valdés en Vélez Sarsfield.

¿Cuándo vuelve a jugar Argentina en el Mundial Sub 20?

La Albiceleste volverá a saltar a la cancha el próximo sábado 11 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional, cuando enfrente a México por los cuartos de final del Mundial Sub 20.