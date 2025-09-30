La inauguración del Mundial Sub 20 de Chile 2025 generó múltiples comentarios por la ausencia de dos de las máximas autoridades del fútbol mundial: Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y Alejandro Domínguez, titular de la Conmebol.

El Estadio Nacional fue escenario de una ceremonia sobria, marcada por la música y la presencia del presidente Gabriel Boric, pero sin discursos oficiales de dirigentes internacionales.

La ausencia de Infantino sorprendió a muchos, ya que se trata de un evento de relevancia planetaria. En el caso del dirigente paraguayo, también se esperaba su asistencia debido al fuerte vínculo de la Conmebol con la organización del certamen, aunque finalmente tampoco estuvo en la apertura.

Las palabras de Jaime Pizarro sobre la inauguración del Mundial Sub 20

Ante las dudas que surgieron, el ministro del Deporte, Jaime Pizarro, aclaró la situación en conversación con Pauta de Juego de Radio Pauta, subrayando que no existió ningún inconveniente en el proceso organizativo.

“Yo diría que todo este proceso que hemos llevado ha sido muy intenso, pero sin problemas”, declaro el exfutbolista chileno.

“Las autoridades de FIFA ellos decidirán cuando participan, no siempre el presidente o los altos directivos están en las inauguraciones, también están en las clausuras y veremos si eso se concreta”, remató.