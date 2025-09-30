Con el inicio del Mundial Sub 20 2025 en Chile, torneo que reúne a las principales promesas del fútbol, el Estadio Nacional volvió a estar en el centro de la atención mundial.

Sin embargo, el certamen comenzó con polémica debido a que varios baños quedaron inhabilitados o en mal estado, generando molestias entre los espectadores y viralizándose rápidamente en redes sociales.

Lo cierto es que los aficionados que llegaron al Coliseo de Ñuñoa esperaban disfrutar de la experiencia sin contratiempos, pero se encontraron con esta problemática, catalogada por algunos como una “verdadera vergüenza”.

Ministro del Deporte alza la voz por los baños del Estadio Nacional

Ante la magnitud del incidente y la repercusión mediática, el ministro del Deporte, Jaime Pizarro, entregó declaraciones en el programa Pauta de Juego de Radio Pauta para explicar lo sucedido.

“El Estadio Nacional, nosotros habíamos avanzado toda una serie de mejoras también respecto de baños, pero evidentemente se fueron tomando sectorizados para no generar la inhabilitación de muchos sectores. Entonces se tomaron baños de tribuna oficial, baños de Codo Norte, Codo Sur y algunos de Andes. Y así se fue avanzando, pero dado todo, habían baños que no estaban operativos y que debían estar cerrados. Ante la urgencia se abrieron, pero ahora se ha vuelto a revisar para que efectivamente esté la mayoría habilitado dado que haya foros de 45.000 personas”, contestó.

Este era el estado de los urinarios en el Estadio Nacional | FOTO: X (Twitter)

“Si recuerdan ustedes a lo mejor algún partido o un clásico, había una serie de baterías de baño afuera. Y eso fue, claro, eso fue porque estaban procesos de desarrollo y mantención. Y creo que aquí hay que avanzarlo, nos quedan todavía sectores que están en este proceso de término, pero que no se podían intervenir durante el evento”, sentenció el exfutbolista de Colo Colo y La Roja.