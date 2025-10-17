Este domingo 19 de octubre se llevará a cabo la gran final del Mundial Sub 20 Chile 2025, donde se enfrentarán las selecciones de Argentina y Marruecos por conquistar el máximo trofeo planetario de la categoría.

A pesar de no tener la transmisión exclusiva de todos los encuentros del certamen, Chilevisión estuvo a cargo de transmitir varios de los encuentros de la cita mundialista. Y a pesar de que también tienen los derechos para televisar la gran final, el Consejo Nacional de Televisión les dio un duro revés.

La razón se debe a que entre las 20:40 y las 21:00 horas, los canales nacionales deben pasar la franja electoral de cara a las elecciones presidenciales y parlamentarias 2025, que tendrán fecha el domingo 16 de noviembre. Pese a que la señal privada solicitó flexibilidad por este importante hecho deportivo que se lleva a cabo en nuestro país, el CNTV no cedió.

Y es que dicha institución apuntó que la solicitud llegó fuera de plazo y no se harían excepciones, incluso tratándose de la gran final del Mundial Sub 20. Es decir, de haber hecho antes esta solicitud, quizá la historia sería otra.

¿Cómo será la transmisión de la final del Mundial Sub 20?

Con las cartas ya echadas desde el Consejo Nacional de Televisión, ahora el canal privado deberá acatar y transmitir la propaganda electoral.

Transmisión de la final del Mundial Sub 20 entre Argentina y Marruecos sufre duro revés por parte del CNTV. (Foto: Photosport)

De esta forma, el partido entre Argentina y Marruecos por la final del Mundial Sub 20 2025, será interrumpido cerca del minuto 40 de juego, y sería reanudado, dependiendo de los tiempos del encuentro, al reinicio del complemento.

Ahora bien, si alguno de los fanáticos no quiere perderse ningún detalle de la final planetaria, podrá hacerlo desde la señal de DirecTV, o también mediante la app de DGO vía streaming.