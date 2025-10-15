Tras el rotundo fracaso de la selección chilena en las Eliminatorias al Mundial 2026, la ANFP comenzó la búsqueda del nuevo director técnico que lidere el desafío de llegar a la Copa del Mundo 2030. En esa línea, todo parece indicar que el candidato de Quilín es el técnico chileno Manuel Pellegrini.

La tarea de fichar al Ingeniero no parece nada sencilla: el entrenador de 72 años -quien sueña con dirigir a la Roja alguna vez en su vida– no tendría muchas ganas de trabajar con esta dirigencia, aunque lo que más complica es situación contractual en el Real Betis.

El DT aún no se sienta a conversar con la dirigencia bética sobre su renovación de contrato, la que termina en junio de 2026, sin embargo las últimas señales desde Heliópolis dan a entender que el ex entrenador de Real Madrid y Manchester City seguirá un periodo más en la tienda verdiblanca.

¿Manuel Pellegrini renovará en Real Betis y le dirá NO a La Roja? (Getty Images)

La nueva señal de Pellegrini en el Betis: ¿Se aleja de La Roja?

Según dio a conocer el Diario de Sevilla, un reportaje a la gerencia técnica del Betis apunta que Pellegrini mantiene una participación activa en la búsqueda de refuerzos para la próxima ventana de fichajes del mercado del invierno europeo.

Manuel Fajardo, gerente deportivo del club andaluz, revela que “las relaciones iguales en estas alturas de campeonato igual no están tan enfocadas al mercado, pero en el día de hoy, por ejemplo, sí hablábamos (con Manuel Pellegrini) de un perfil concreto por la mañana que a mí me empieza a parecer interesante. Él lo va viendo, me da feedback, me da su opinión”.

El citado medio detalla que el entrenador chileno, “está siendo parte importante en la planificación no sólo del mercado de enero, sino también del próximo mercado de verano. Si Pellegrini fuese a abandonar el Betis en junio no se metería demasiado en la planificación de la próxima temporada”.

Con esta afirmación, en España dejan entrever que el ‘Ingeniero’ extenderá su contrato con el Betis dejando en visto el interés de la selección chilena ¿Alguna vez se dará?.