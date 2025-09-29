En esta jornada se vivirá una nueva tarde del fútbol en el Mundial sub 20 que se disputa en suelo chileno, en la que se desarrollará la primera fecha de los dos últimos grupos de este torneo.

Para este lunes 29 de septiembre, saltarán al campo de juego los países del grupo E y F. Francia ante Sudáfrica y Estados Unidos ante Nueva Caledonia por el Grupo E, mientras que Noruega vs Nigeria y Colombia ante Arabia Saudita por el Grupo F.

Para esta jornada, los hinchas nacionales podrán seguir uno de estos duelos por la señal abierta de Chilevisión, canal que sintonizará algunos de los partidos de este Mundial sub 20.

El duelo que se dará en esta jornada por parte del canal nacional será el perteneciente al Grupo E y el que tiene como gran protagonista a un país sudamericano.

Chilevisión dará el duelo de Colombia y Arabia Saudita | Foto: Photosport

¿Qué partido transmitirá Chilevisión por pantalla abierta?

El duelo del Mundia Sub 20 que transmitirá Chilevisión este lunes 29 de septiembre será el que protagonicen Colombia y Arabia Saudita, a partir de las 20:00 horas.

¿Dónde ver el duelo entre Colombia y Arabia Saudita?

El choque entre sudamericanos y árabes podrá seguir a través de la pantalla abierta y también en streaming por chilevision.cl o la app de MiCHV .