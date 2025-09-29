Un conocido hincha argentino se robó todas las miradas por sus provocativas reacciones en el debut de la Albiceleste en el Mundial Sub-20 ante Cuba.

En el triunfo transandino 3-1 ante los caribeños en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, el influencer conocido como “El Talismán” reaccionó de forma provocativa a los goles de su selección.

El fanático argentino gritó con todo los goles de la selección de Diego Placente luego que se viralizara el hostil recibimiento que tuvieron los argentinos en la sede porteña.

tArgentina debutó con un sólido triunfo ante Cuba en el Mundial Sub-20 (Photosport).

En su cuenta de Instagram, el influencer reaccionó al apoyo del público chileno a Cuba, lo que provocó su molestia. “Los hinchas de Chile están hinchando por Cuba, mirá, ahí lo tenés. Después si les gritamos el gol en la cara que no se quejen”, comentó en primera instancia en un video que grabó para sus redes sociales.

La provocación vino cuando la Albiceleste anotó en Valparaíso. “Goool de Argentina ¡Vamos carajo! ¡Dónde están lo que gritaban! ¡Golazo hijo… Con 10! ¡Ahora hablen… Vamos Argentina carajo!”, gritó con todo.

El video fue replicado por TyC Sports, quien publicó también de manera provocativa: “Así se le grita un gol a los chilenos que hinchan en contra de la Selección Argentina”, postearon.