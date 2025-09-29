La Selección Española no pudo tener un buen debut dentro del Mundial sub 20 que se disputa en Chile, en al que el conjunto europeo cayó por 2-0 ante la Selección de Marruecos en el Estadio Nacional en la primera fecha del Grupo C.

Tras lo que fue este duelo, el delantero español y que milita en el Udinese, Iker Bravo conversó con AS Chile y fue consultado a lo que fue su experiencia de poder compartir con Alexis Sánchez en la temporada pasada en el equipo italiano, en la que dejó su respuesta.

“Alexis es una leyenda del fútbol, es una leyenda viviente del fútbol”, fue lo que comenzó señalando Bravo.

Agregando a esto, el atacante de España indicó que aprendió muchas cosas con Alexis Sánchez en su estancia en el Udinese, en la que le agradece a la vida de poder haber compartido con él, ya que ha sido un hombre que le ha enseñado bastante.

Bravo y sus elogios a Sánchez | FOto: Photosport

“Con Alexis aprendí muchísimas cosas, sobre todo fuera del campo. Mantiene muchas charlas en las comidas, así que la verdad ha sido un placer compartir vestuario con él. Me enseñó muchísimo”, remarcó.

Bravo y su rol de líder en España

Finalmente, Bravo habló de lo que es su rol de líder dentro de esta Selección Española sub 20, en la que a pesar de la derrota ante Marruecos, indica que es un buen grupo y confía que podrán revertir lo que situación en sus próximos partidos.

“Somos un gran equipo, con buenas personas y sobre todo con buenos futbolistas y profesionales. Al final es fácil ser el líder de un equipo así. Lo llevo con total naturalidad, me llevo muy bien con todos, a algunos no los conocía. Solo trato de ayudarles en lo máximo posible que los pueda ayudar”, finalizó.