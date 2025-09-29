Este martes 30 de septiembre la Selección Chilena tiene su segundo partido en el Mundial Sub 20 que se disputa en nuestro país, donde la Roja de Nicolás Córdova se medirá con Japón, por la fecha 2 del Grupo A.

El ‘Equipo de Todos’ viene de vencer por 2-1 a Nueva Zelanda en los descuentos, duelo que se disputó el pasado sábado en el Estadio Nacional ante 45 mil espectadores.

Los goles de Chile fueron obra de Lautaro Millán e Ian Garguez, quien se transformó en el salvador al convertir el tanto del triunfo en los 90+7′.

Esta vez se repetirá el escenario para este duelo entre los líderes del grupo, ya que los nipones vienen de hacer lo suyo por 2-0 ante Egipto.

Quien salga vencedor de esta choque pondrá un pie en la siguiente, a la espera de lo que hagan en el primer turno Egipto y Nueva Zelanda.

Chile nuevamente contará con el Estadio Nacional lleno para enfrentar a Japón. (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

¿A qué hora es el partido de Chile vs Japón?

La Roja enfrentará a los asiáticos este martes 30 de septiembre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional, por la segunda fecha del Grupo A en el Mundial Sub 20.

¿Dónde ver este partido del Mundial Sub 20?

El partido entre Chile y Japón será transmitido por televisión abierta en Chilevisión y también por la señal online de aquel canal.

Además se podrá ver por DSports en los canales 610 y 1610, al igual que en las plataformas de pago DGO y Amazon Prime Video.