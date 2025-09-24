El Mundial Sub-20 Chile 2025 está a la vuelta de la esquina. Luego de más de tres décadas (casi cuatro), nuestro país vuelve a ser sede de una cita futbolera planetaria, tal y como fue en 1987 y luego en 2015.

Como anfitriones, La Roja del Nico Córdova está con la ilusión más que intacta para este certamen, equipo que, al igual que grandes selecciones del mundo, debió prescindir de una de sus buenas figuras.

Se trata de Iván Román, jugador que hoy milita en el Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli, DT que fue crucial para que el “Charrúa” diera un paso al cotado de la cita planetaria y privilegiara su carrera en Brasil.

Pero así como Román, hay megacracks que ya están en la elite del fútbol y cumplían con la edad requerida para esta cita pero sus clubes también les dieron un no rotundo para defender a sus respectivos países.

La lista de megacracks que no vienen al Mundial Sub-20 Chile 2025

Sin dudas, muchos esperaban que Lamine Yamal, actual ganador del trofeo Kopa y segundo mejor jugador del orbe tras Ousmane Dembelé, dijera presente en el Mundial de Chile 2025. Sin embargo, el jugador ya es parte de la selección mayor y el FC Barcelona tampoco se iba a desprender de él por esta cita.

Lamine Yamal no será parte de la nómina de España en el Mundial Sub-20 (Photo by Florencia Tan Jun/Getty Images)

Así como el Barcelona, Real Madrid tiene otros juveniles que ya son grandes cracks. Uno de ellos es Franco Mastantuono, argentino que no podrá estar con la albiceleste. El otro es Endrick, crack de Brasil que tampoco será parte de este torneo.

Franco Mastantuono no fue cedido por el Real Madrid (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

Otros argentinos y brasileños son Claudio “El Diablito” Echeverri, jugador que hoy milita en el Bayer Leverkusen de la Bundesliga y también Estevao, actual figura del Chelsea campeón del mundo.

Endrick no vendrá a Chile para disputar el Mundial Sub-20. La joya “Merengue” tiene 19 años (Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport)

Y para cerrar, otro crack Sudamericano como Vítor Roque, figura del Palmeiras, no será parte de la lista del “Scratch” debido a que se encuentra disputando instancias definitorias de Copa Libertadores junto al Palmeiras.