Este domingo 6 de octubre quedaron definidos todos los cruces de octavos de final del Mundial Sub 20 Chile 2025. La Roja, conoció a su rival el sábado 4, y ya se prepara para el crucial encuentro donde buscará meterse dentro de los ocho mejores.

El rival de nuestra selección será México, equipo que sorprendió en la última jornada de la fase de grupos tras superar al ganador del denominado “grupo de la muerte”: Marruecos. Los “Aztecas” derrotaron por la mínima al líder y lograron asegurarse con el segundo puesto.

En tanto, Chile sufrió más de la cuenta para acceder a la fase de dieciséis mejores equipos del certamen. En la última fecha, La Roja se inclinó por 2 a 1 ante Egipto y, de milagro gracias a la regla del fair play, logró quedar en la segunda posición.

¿Qué necesita La Roja para acceder a cuartos de final del Mundial Sub 20?

Ahora, para muchos, comienza el verdadero torneo mundial: el asunto está en ganar o ganar. Quien se alce con el triunfo avanzará de forma directa. Pero ¿Cómo se define en caso de empate?

Si La Roja y México igualan, sea cual sea el marcador, el partido se definirá en la prórroga, es decir: dos tiempos extra de 15 minutos. De seguir igualados en el marcador, allí recién la serie se definirá desde los doce pasos.

La Roja Sub 20 se mide ante México este martes 7 de abril a contar de las 20:00 horas (Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport)

¿Cuándo se juega el partido por los octavos de final del Mundial Sub 20 entre la Selección Chilena y México?

El partido entre la Selección Chilena y México por los octavos de final del Mundial Sub 20 Chile 2025, se jugará este martes 7 de octubre a contar de las 20:00 horas en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.