La Selección Chilena logró avanzar a los octavos de final del Mundial sub 20, pero dejó muchas dudas por su rendimiento, en la que tras la derrota por 2-1 ante Egipto en el Estadio Nacional, el equipo de Nicolás Córdova no logra mostrar un buen nivel.

Tras lo que fue esta clasificación, el ex entrenador Claudio Borghi tomó la palabra en el programa ‘A Veces Hablamos de Fútbol’ en PicadoTV, en la que mostró toda su preocupación por lo que mostró Chile en esta fase grupal.

“Preocupado, muy preocupado, el primer tiempo bastante bien, se mantuvo el equipo activo, pero en el segundo tiempo se bajó muchísimo y ahí hay varias explicaciones que a mí me preocupan”, parte señalando Borghi.

En una primera instancia, el ‘Bichi’ pensó que este bajo nivel del equipo podía ser por la presión del debut en el Mundial, en la que notó un equipo bastante tenso y errático, pero con el correr de los partidos, esta tónica se ha mantenido, en donde cambios no ha visto.

Chile clasificó con dos derrotas en la fase de grupos | Foto: Photosport

“La primera vez la entiendo, el primer partido en el Estadio Nacional con 40 mil personas, no todo el mundo está acostumbrado, ya en el segunda vez ya esa queja no tiene mucha explicación y en una tercera menos, Chile empezó ganando y no pudo mantener el resultado que tuvo y eso es preocupante”, declaró.

Borghi sin filtro contra La Roja sub 20

Concluyendo, Borghi no tuvo piedad con la Selección Chilena sub 20 y a pesar de la clasificación a los octavos de final, consideró un papelón lo que fue el rendimiento del equipo y dejó unas duras palabras para los jugadores nacionales por su trabajo.

“La forma en la que se clasificó está dentro del reglamento, pero es un papelón, en otros países jugadores de esta edad ya son hombres, ya juegan a nivel internacionales, ya destacan por carácter, personalidad, por prestancia, por forma y bronca y nosotros todavía, me tendré que quedar con la famosa teoría chilena que el jugador nacional madura a los 24 años y parece que eso durará por mucho tiempo”, cerró.