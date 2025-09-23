Este fin de semana arrancará el Mundial Sub 20 Chile 2025, que será el segundo que albergará nuestro país y el séptimo en el que compita la Selección Chilena, tras el primero que fue en 1987, también en suelo nacional.

El entrenador Nicolás Córdova ya tiene lista la nómina de 21 jugadores para el debut en el Grupo A ante Nueva Zelanda, para luego enfrentar a Japón y Egipto.

Entre los nominados destacan tres nombres de Colo Colo -Gabriel Maureira, Nicolás Suárez y Francisco Marchant- club que siempre ha aportado con jugadores para las selecciones Sub 20 en los mundiales que ha participado.

En total son 25 los futbolistas albos que han defendido a La Roja Sub 20 a lo largo de las citas planetarias juveniles, donde destacan cinco figuras que se convirtieron en leyenda.

Los 5 cracks de Colo Colo que jugaron un Mundial Sub 20

1. JAVIER MARGAS

El primero de ellos es el defensa Javier Margas que lo hizo en Chile 1987, donde alcanzó el cuarto lugar con el combinado nacional que era dirigido por Luis Ibarra. Más tarde se coronó campeón de la Copa Libertadores 1991 con Colo Colo, jugó el Mundial de Francia 1998 y tuvo un paso por la Premier League con el West Ham.

2. HÉCTOR ‘TITO’ TAPIA

En el Mundial Sub 20 de Catar 1995 destacaba el delantero Héctor ‘Tapia’ de Colo Colo, quien dos años antes ya había hecho de las suyas en Japón con La Roja Sub 17 que consiguió el tercer lugar. Pero en tierras árabes todo se vino abajo y Chile quedó eliminado en fase de grupos.

Tito Tapia siguió con su carrera, siendo medallista olímpico em Sydney 2000, goleador de Primera División, cinco veces campeón con Colo Colo y ganador de la Copa Intertoto con el LOSC Lille en 2004.

Héctor Tapia (extremo derecho de la fotografía) con La Roja Sub 20 en el Mundial de Catar 1995.

3. MATÍAS FERÁNDEZ

Una Selección que ilusionó a todo un país fue la clasificó al Mundial de Países Bajos en 2005, donde el capitán era Matías Fernández, la joyita de Colo Colo por esos años. El volante anotó un gol y llegó a octavos de final con aquel combinado que dirigía José Sulantay.

Lo que vino después es historia conocida, Matigol fue elegido el mejor de América en 2006, subcampeón de Copa Sudamericana y bicampeón con Colo Colo. En Europa vistió las camisetas del Villarreal, Sporting de Lisboa, Fiorentina y AC Milan. Con la Selección Chilena adulta fue al Mundial de Sudáfrica 2010 y ganó la Copa América 2015.

4. ARTURO VIDAL

El oriundo de San Joaquín fue uno de los líderes de La Roja Sub 20 que fue al Mundial de Canadá 2007, quienes se tomaron revancha de la generación anterior y lograron un histórico tercer lugar. El King que venía de ser tricampeón con Colo Colo, anotó dos goles, el último ante Portugal en octavos de final.

Luego de la hazaña en Norteamérica el volante partió al Bayer Leverkusen de Alemania donde comenzó un exitoso recorrido por el viejo continente. Brilló en la Juventus, Bayern Múnich, Barcelona e Inter de Milán, siendo campeón en todos los clubes. Posteriormente volvió a Sudamérica para ser campeón de Copa Libertadores con Flamengo. Con Chile fue a los mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, además de ser bicampeón de Copa América.

5. ALEXIS SÁNCHEZ

En aquella misma selección que también dirigía José Sulantay estaba Alexis Sánchez, que venía de una temporada completa a préstamo en Colo Colo, pero su pase ya pertenecía al Udinese. El Niño Maravilla anotó un gol en aquel Mundial de Canadá.

Tras aquella cita partió cedido a River Plate de Argentina donde fue campeón, para luego dar el gran salto a Europa, destacando en Barcelona, Arsenal, Manchester United, Inter de Milán, Olympique de Marsella y últimamente en el Sevilla.

El tocopillano también clasificó con Chile a los mundiales de Sudáfrica y Brasil, y fue bicampeón de América.

Alexis Sánchez enfrentando a Nigeria en los cuartos de final del Mundial Sub 20 Canadá 2007. (Foto: Phillip MacCallum/Getty Images)

Los 25 jugadores de Colo Colo que han disputado un Mundial Sub 20