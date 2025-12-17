En Universidad Católica están trabajando intensamente en este mercado de fichajes para reforzar el equipo que dirige Daniel Garnero con miras a la temporada 2026, donde vuelven a la Copa Libertadores.

Por el momento, en La Franja tendrían todo acordado con el volante argentino Justo Giani, quien sería su primer refuerzo de esta ventana de pases, aunque todavía no es oficializado.

Ahora los Cruzados acelerarán por otros nombres que están cerca, como Matías Palavecino, Matías Catalán, César Munder y Bernardo Cerezo.

Pero en las últimas horas, se sumó otro candidato a la baraja de la UC, quien fue de las grandes figuras en la Liga de Primera 2025.

Se trata del atacante Bryan Rabello que viene de clasificar a Copa Libertadores con O’Higgins de Rancagua, donde se quedaron con el Chile 3 y aportó con ocho goles y cuatro asistencias.

La vuelta larga de Bryan Rabello

El formado en Colo Colo, que fue de las grandes promesas del fútbol chileno cuando debutó en 2012, incluso rápidamente dio el salto a Europa, cuando fue fichado por el Sevilla.

Aunque en España nunca se pudo consolidar, pasando por Deportivo La Coruña, el Leganés y el FC Luzern de Suiza. En 2015 volvió al continente americano donde tuvo una extensa etapa en México, defendiendo a Santos Laguna, Pumas UNAM y Lobos BUAP.

Su vuelta al fútbol chileno fue en Universidad de Concepción el 2019, después retornó al viejo continente al Atromitos de Grecia, para después fichar en Unión Española en 2021. Su última expedición en el extranjero fue en el Novorizontino de Brasil el 2023.

Ahora, con 31 años, podría volver a tener la oportunidad de llegar a un grande, pero cruzando la vereda a uno de los clásicos rivales de Colo Colo, considerando este interés que tiene Católica por contar con sus servicios.

Bryan Rabello está en el radar de la UC para este mercado de fichajes. (Foto: Diego Martin Photosport)

