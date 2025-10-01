La Selección Chilena sufrió un duro golpe en la segunda fecha del Mundial sub 20, en la que los dirigidos por Nicolás Córdova cayeron en el Estadio Nacional por 2-0 ante la Selección de Japón, complicando su misión de avanzar a la próxima fase.

Después de este partido, el ex futbolista Gonzalo Jara tomó la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports para desmenuzar lo que fue este duelo, en el que a pesar de la derrota, resaltó a un jugador en particular: Agustín Arce, para quien pide más protagonismo.

“Lo saltan mucho, pero por la propuesta que le han hecho Nueva Zelanda y Japón, Chile se salta mucho el mediocampo”, partió señalando Jara.

En esa línea, el ‘Bicampeón de América’ resalta en que se notan las grandes condiciones del jugador que pertenece a la Universidad de Chile, en la que considera que ha tenido un positivo rendimiento en el equipo de Córdova.

Jara destaca el Mundial de Arce | Foto: Photosport

“Dentro de eso, los que menos brillan son los del medio, pero dentro de eso, ha hecho un buen Mundial”, remarca.

Jara y su preocupación por Chile

Finalmente, Jara dejó un importante mensaje de alerta dentro de la Selección Chilena, en la que considera que hoy en día desde lo físico el equipo de todos sigue quedándose atrás y además, remarca el problema que tiene Chile, del cuál señala que hoy en día no tiene un plan B.

“Ya no nos alcanza con lo técnico, hay que imponerse físicamente, pero después está el funcionamiento y es ahí donde se queda sin ideas Chile, tiene una idea o modelo de juego, pero cuando le anulan ese modelo, ya no puede”, cerró.