Marruecos dio otro gran batacazo en el Mundial Sub 20 al derrotar 2-1 a Brasil, trepar al primer lugar del Grupo C y lograr la clasificación a los octavos de final del certamen juvenil.

En el Estadio Nacional, los africanos del norte acrecentaron el mal momento de las selecciones brasileñas tras imponerse con las anotaciones de Othmane Maamma (60’) y Yassir Tabiri (70’). El ‘Scratch’ llegó al descuento a los 90’+2 tras anotación de Iago.

Con esta derrota, Brasil quedó con 1 punto y empata en el último lugar junto con España, quien este miércoles empató 2-2 ante México que ocupa el segundo lugar con 2 unidades. Arriba sólido está Marruecos con 6 positivos.

En la última fecha, Brasil y España se jugarán la vida y se matarán entre ellos, mientras que Marruecos chocará ante México. Ambos encuentros se disputarán el sábado 4 de octubre a las 17:00 horas en el Nacional y Valparaíso, respectivamente.

Así queda la tabla de posiciones del Mundial Sub 20