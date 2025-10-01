La Selección Chilena sub 20 sufrió un importante cachetazo en la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial que se desarrolla en nuestro país tras lo que fue la derrota por 2-0 ante Japón en el Estadio Nacional, resultado que lo complica pensando en avanzar a la próxima ronda.

Con lo que fue este duelo, el ex futbolista Marcelo ‘Toby’ Vega tomó la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports y comentó el desempeño del equipo que comanda Nicolás Córdova, en la que deslizó una importante crítica al DT nacional.

“Cuando uno dice ‘hay que correr, sí’, pero lo más fácil es correr, pero ¿y jugar?. Uno vio cómo jugó Japón, con pases entrelíneas y eso es un trabajo, también corren igual que Chile, pero juega de otra forma, juega mejor y se han preparado de otra forma”, parte señalando Vega.

Otro de los cuestionamientos que realizó el ‘Toby’ al entrenador de la Selección Chilena sub 20, es que siente que de todo lo que habló previo a este proceso, no se ha visto mucho desde lo futbolístico por parte de su equipo.

Córdova es el principal apuntado en La Roja | Foto: Photosport

“A mí me preocupa lo de Córdova, porque muchas veces hablamos antes de, pero también tenemos que mostrar algo, esto para lo que viene después en la selección. Por eso yo dije no hay que obligarlo a ser campeón”, remarca.

Finalizando, Vega deja su gran preocupación en que hoy en día la Selección Chilena sub 20 no ha podido competir dentro de este Mundial, algo que genera mucha incertidumbre pensando en poder sacar a ciertos jugadores para un futuro proceso de la adulta.

“¿Qué es lo que me queda a mí? que no compite, no estamos compitiendo bien, eso es preocupante, no tenemos elementos. Hoy así es muy difícil de poder hacer una análisis a futuro de qué jugador podemos llevar”, cerró.