El Mundial sub-20 de Chile comenzó con toda la emoción. Este domingo 28 de septiembre, Argentina logró derrotar 3-1 a Cuba por el grupo D del certamen planetario.

Con goles de Alejo Sarco (3′ y 41′) e Ian Subiabre (90′) el combinado albiceleste logró una importante victoria en su estreno en la competencia internacional. Por su parte, la selección centroamericana descontó por vía de Karel Pérez (45+4′).

De esta manera, Argentina trepó a lo más alto de la tabla de posiciones. El equipo de Diego Placente alcanzó el primer golpe de confianza y se ubicó sobre Italia por diferencia de goles.

Por su parte, Cuba quedó hundida en la clasificatoria y deberá enmendar el camino en el próximo partido. Cabe destacar que clasifican a la siguiente ronda los dos mejores y los cuatro mejores terceros.

Argentina venció sin problemas a Cuba en el Mundial sub-20. (Créditos: Photosport)

La tabla de posiciones del grupo D del Mundial sub-20