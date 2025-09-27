Inició el Grupo B del Mundial Sub-20 con un triunfo de Ucrania por 2-1 sobre Corea del Sur en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. Con esto, la selección europea toma la delantera en la zona, mientras que los Tigres de Asia quedan con la urgencia de sumar puntos en la fecha 2.

Ucrania lidera el Grupo B con tres unidades. En el segundo encuentro de la jornada, Paraguay se mide ante Panamá este sábado 27 de septiembre a las 20:00 en el estadio Elías Figueroa Brander.

Lo bueno para todos los participantes radica en el formato del torneo, pues clasifican los dos primeros de cada grupo sumado a los cuatro mejores terceros. Por aquello, todos tienen chances de recuperación.

¿Cuándo juegan Corea del Sur y Ucrania en la fecha 2 del Grupo B del Mundial Sub-20?

Ucrania se medirá ante Panamá el martes 30 de septiembre a las 17:00 en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso, recinto con capacidad para 20,575 espectadores.

Por su parte, Corea del Sur se medirá ante Paraguay ese mismo martes y en el mismo recinto, pero en el segundo turno que será a las 20:00, en otra jornada doble en la Quinta Región.

Los dos próximos partidos del Grupo B del Mundial Sub-20 se podrán ver en exclusiva por las pantallas de DSports.