El Mundial Sub 20 de la FIFA que se está desarrollando en su totalidad en Chile avanza a toda máquina y la fase de grupos ya comienza a entrar en su fase decisiva.

Con casi tres jornadas ya disputadas, las distintas selecciones comienzan a definir su futuro en el torneo. La lucha por la clasificación a los octavos de final se vuelve cada vez más intensa.

El Grupo B, en particular, se consolidó desde el sorteo como uno de los más impredecibles y parejos del certamen. Reuniendo a cuatro estilos de fútbol muy distintos —la disciplina europea de Ucrania, la garra sudamericana de Paraguay, la velocidad y técnica de Corea del Sur y la ambición de Panamá como representante de la CONCACAF—.

Todas las selecciones del Grupo B dejaron todo en la cancha para lograr la clasificación a octavos de final | FOTO: Andres Pina/Photosport

¿Cómo finalizó el grupo B del Mundial Sub 20?

Ucrania se quedó con el primer lugar del grupo de manera contundente, finalizando la primera fase invicta con 7 puntos gracias a dos victorias y un empate.

La verdadera batalla se dio por el segundo puesto, donde Paraguay y Corea del Sur protagonizaron una lucha gol a gol que se definió por el margen más estrecho posible. Ambas selecciones terminaron la fase de grupos con 4 puntos y una diferencia de gol de 0. Sin embargo, la Albirroja juvenil se quedó con el segundo cupo directo a octavos de final al haber anotado más goles a favor (4 contra 3 de los asiáticos) a lo largo del torneo.

De esta manera, Corea del Sur finaliza en el tercer puesto y ahora deberá esperar el cierre del resto de los grupos para ver si sus 4 puntos le alcanzan para clasificar como uno de los mejores terceros.