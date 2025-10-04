España logró sacar la tarea adelante frente a Brasil y sigue con algo de vida en el Mundial Sub 20. Pero no depende de sí misma, ya que México sorprendió y derrotó a Marruecos y terminó quedándose con el segundo lugar del Grupo y serán ellos los rivales de Chile en los octavos de final.

La Roja europea se impuso por la cuenta mínima ante la “Verdeamarela”, equipo decepción del torneo que terminó con un punto en el fondo de la tabla despidiéndose tempranamente en esta fase de grupos.

Gracias a este triunfo, el equipo de Paco Gallardo logró quedarse con el tercer puesto y ahora espera por un milagro para clasificar como uno de los cuatro mejores terceros que le den el paso a la fase de dieciséis mejores equipos del torneo internacional de la categoría.

¿Qué resultados necesita España para meterse en octavos de final del Mundial Sub 20?

De momento sólo están definidos los grupos A, B y C. Esta tarde se definirá también el grupo D entre Argentina, Italia, Cuba y Australia. Lo ideal para España en este grupo es que estos dos últimos enreden puntos, idealmente un empate, así, los centroamericanos quedarían con dos unidades y los oceánicos con solo una. Un triunfo de Cuba podría comprometerles.

En el grupo E, requiere que Estados Unidos, actual líder de dicho grupo, venza a Sudáfrica que actualmente cuenta con tres puntos y que idealmente (por imposible que suene) Nueva Caledonia se imponga ante Francia. De igual forma, un triunfo de los galos, sumado a una derrota de los “Bafana”, también sería positivo para España. Básicamente lo ideal para ellos es que quien resulte tercero en este grupo no logre sumar más de tres puntos.

En el Grupo F la cosa se torna más compleja. El ideal es que Colombia y Noruega, líderes grupales, venzan a Nigeria y Arabia Saudita respectivamente. De darse aquel resultado, Nigeria sería el tercero del grupo con solo tres unidades. La victoria de los nigerianos podría complicarles, no así la de los saudíes que son colistas sin puntos.

España ruega por el milagro para seguir con vida en el Mundial Sub 20. (Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport)

Si se dan todos estos resultados, los únicos equipos en tercer lugar con cuatro puntos serían Corea del Sur y España, por lo que accederían sin problemas a la fase de ocho mejores del Mundial Sub 20.

¿Quién será el rival de España si pasa como mejor tercero?

De confirmarse los resultados mencionados anteriormente, el fixture indica que quien resulte tercero (en este orden) de los grupos C, D o E, se medirán ante el número 1 del Grupo A.

¿Quién ganó el grupo A? Japón. Los asiáticos han sido una de las grandes revelaciones del certamen. A punta de fuerza física y gran volumen ofensivo, lograron ganar el grupo con mucha comodidad.

Japón es uno de los posibles rivales de España si logran meterse como mejores terceros (Foto: Andres Pina/Photosport)

Vencieron a Egipto en el debut por 2 a 0. Hicieron lo propio con el local Chile también por 2 a 0, y luego derrotaron a Nueva Zelanda en la última jornada por 3 a 0. Ocho goles a favor, cero en contra. Ese es el panorama que le espera a España si logra acceder a octavos de final.

Otro posible rival podría ser el líder del grupo B: Ucrania. Todo ello dependerá de cómo queden ubicados en las tablas de mejores terceros. Quien tenga la peor marca irá frente al mejor y así sucesivamente.