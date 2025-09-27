Ucrania logró un importante triunfo por 2-1 ante Corea del Sur en el inicio del Grupo B de la Copa del Mundo Sub-20 que se realiza en Chile este 2025. El elenco europeo tuvo un inicio espectacular con dos goles que terminaron marcando el trámite del partido.

La gran figura del equipo Hennadiy Synchuk abrió el camino del triunfo a los 12’ con un zurdazo bajo que dejó sin opciones al arquero Seong-Min Hong. Este fue el primer gol del Mundial Sub-20.

El segundo tanto llegó de aire. Oleksandr Pyshchur sacó ventaja de su estatura de 2,04 centímetros para marcar el 2-0 con un cabezazo en el minuto 15. Fue el propio centrodelantero quien inicio la jugada abriendo hasta el sector izquierdo y luego picó al área para conectar con testazo.

Corea del Sur mejoró sobre el final del primer tiempo y estuvo cerca del descuento con Tae-Won Kim, quien definió en el mano a mano con el arquero. Sin embargo, Oleksii Gusev desde la línea evitó la caída de su arco a los 44’.

Corea del Sur descontó, pero no le alcanzó

En el inicio del segundo tiempo, los Tigres de Asia descontaban con una gran palomita del defensor a los 51’ Sun-Woo Ham, aquello tras un tiro libre. El tanto fue anulado por un milimétrico offside.

Corea del Sur logró el descuento a los 79’. Kim Myung-jun quien ingresó en el segundo tiempo logró ganar en el área luego de un córner desde la izquierda y marcó el descuento.