El Mundial sub 20 se sigue desarrollando dentro de nuestro país, en donde ya empieza llegar al fin de lo que es la fase de grupos, para dar paso a lo que será la ronda de los octavos de final.

Dentro de lo que ha sido este torneo, hay selecciones que no han podido mostrar un muy buen rendmiento dentro de esta cita mundialista, lo que en las últimas horas generó un importante terremoto en uno de los paises participantes.

Brasil despide a su DT tras malos resultados

Hace unos instantes, la Confederación Brasileña de Fútbol tomó una importante decisión y cesó de su cargo al entrenador, Ramón Menezes tras sus malos resultados con la selección sub 20.

El DT brasileño tuvo un desempeño para el olvido dentro del Mundial sub 20, en la que quedó como colista del Grupo C con tan solo un punto en la fase grupal que compartía con España, México y Marruecos.

El DT brasileño fue cesado de su cargo | Foto: Photosport

“La Confederación Brasileña de Fútbol anuncia que Ramón Menezes deja de ser el entrenador de la selección brasileña masculina sub-20. La decisión se tomó tras evaluar el ciclo de trabajo desarrollado hasta la fecha”.

“La CBF agradece la dedicación y profesionalismo demostrados por Ramón a lo largo de su carrera al frente de éste y otros equipos que dirigió durante su etapa en la organización, incluyendo el equipo principal masculino”, fue lo que señaló la CBF.

De esta manera, el Mundial sub 20 nos deja al primer gran damnificado dentro de la competición, en la que el entrenador brasileño fue desvinculado tras los malos resultados que obtuvo en este torneo.