En el día de ayer se consumó una de las mayores sorpresas del Mundial Sub 20 que se desarrolla en Chile, toda vez que Brasil cayó por la cuenta mínima ante España, finalizó último en su grupo y dijo adiós de manera temprana.

El cuadro brasileño apenas sumó un empate en el debut ante México y luego caídas ante Marruecos y España, dejándolo sin chance de clasificar a la siguiente ronda y finalizando en el último lugar del Grupo C con un punto.

Ramón Menezes, DT del ‘Scratch’, habló tras la eliminación y sus palabras sacaron ronchas en Brasil: “Todos nosotros estamos muy tristes y es difícil hablar en un momento como este. Es la primera vez que Brasil, en todas las competiciones, se va eliminado en primera fase”, dijo.

España dejó afuera a Brasil. | Foto: Photosport

“Los hinchas están tristes y decepcionados, pero la gente a veces no entiende todo el contexto, todas nuestras dificultades. Tuvimos poco tiempo para trabajar y entrenar, porque costó que liberaran a los jugadores”, complementó.

En esa línea, argumenta diciendo que “Nos presentamos a las prácticas el día 22 y jugamos el 28. Muchos jugadores jugaron más de 90 minutos y estaban cansados. Corríamos ese riesgo. Hay que levantar la cabeza. Cuando se gana, se deja una marca y cuando se pierde, también. Quedan cicatrices”.

Lo cierto es que Brasil no dirá presente en los octavos de final del Mundial Sub 20 por primera vez en la historia cuando se clasificó al torneo, lo que refleja el mal momento que viven tanto en la adulta como en las divisiones menores.

Brasil en los Mundiales Sub 20

5 Mundiales Sub 20 ostenta Brasil a lo largo de su nutrida y rica historia en el fútbol, siendo el 2011 en Colombia la última vez que consiguió coronarse.