El spot que anda circulando en redes titulado "The Impossible Dream" ha generado una ola de reacciones.

A poco más de un año para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la expectativa comienza a tomar fuerza en uno de los países anfitriones. Selección de Estados Unidos lanzó un llamativo video promocional que no pasó desapercibido: en él, se autoproclama campeón del mundo tras vencer a Brasil en una final de alto impacto.

La pieza audiovisual eleva la ilusión local al máximo, mostrando al equipo dirigido por Mauricio Pochettino logrando una histórica consagración. En el relato ficticio, Estados Unidos derrota 3-2 a los pentacampeones en un duelo lleno de dramatismo y emoción.

El momento cúlmine llega en el último minuto del partido, cuando Christian Pulisic marca un espectacular gol olímpico que desata la locura. El tanto no solo le da el triunfo a su selección, sino que también simboliza el sueño de todo un país que busca posicionarse definitivamente en la élite del fútbol mundial.

Christian Pulisic, gran figura de la Selección de fútbol de los Estados Unidos (Photo by Omar Vega/Getty Images)

El video no escatima en espectacularidad y muestra celebraciones masivas a lo largo de todo Estados Unidos, reforzando la idea de una nación unida por el “soccer”. La narrativa apunta directamente a generar identificación y entusiasmo en la previa de un torneo donde serán protagonistas como anfitriones.

Una campaña ambiciosa que mezcla deporte y espectáculo

Para potenciar su impacto, la producción incluyó la participación de figuras de renombre internacional como Zlatan Ibrahimović y Tom Brady, quienes aportan peso mediático a una campaña que busca trascender lo futbolístico.

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Más allá de tratarse de una ficción, el mensaje es claro: Estados Unidos quiere instalar la idea de que puede competir —y ganar— en el escenario más importante del fútbol mundial. Una apuesta ambiciosa que, para muchos, roza lo aspiracional, pero que refleja el crecimiento sostenido del deporte en ese país.

Así, el “Team USA” no solo se prepara para organizar el Mundial, sino que también comienza a jugar su propio partido fuera de la cancha: el de la ilusión.

Revisa acá el controversial video “The Impossible Dream”

La publicidad de Fox Sports USA para el Mundial.



Estados Unidos ganándole LA FINAL DE MUNDO a Brasil, con un GOL OLÍMPICO DE PULISIC a los 96 minutos… Zlatan pelándose como promesa.



‘The Impossible Dream’, espectacular. 😅🍿 pic.twitter.com/eVxjN6b9R6 — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 5, 2026