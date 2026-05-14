La Selección de Francia mete miedo: confirma su poderosa nómina para el Mundial 2026

La Selección de Francia confirmó su poderosa nómina para lo que será el Mundial 2026.

A menos de un mes del inicio del Mundial 2026, las distintas selecciones que forman parte de esta cita mundialista ya empiezan a ultimar sus detalles para lo que será su participación en el torneo más importante a nivel de naciones.

Una de las grandes selecciones favoritas para este Mundial es la de Francia, los dirigidos por Didier Deschamps quieren sacarse la espinita de lo que fue la final de Qatar 2022 y en esta edición, van con todo por el título.

Dentro de esta jornada, en la Selección de Francia dieron a conocer lo que es su nómina definitiva de 26 jugadores que dirán presente dentro del Mundial 2026, en la que mete miedo a todos con la tremenda categoría de sus jugadores.

Nombres como los de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué y Rayan Cherki, son los que aparecen dentro de esta lista, en la que sin duda prometen dejar todo para quedarse con la copa.

Francia promete con su nómina en el Mundial | Foto: Instagram

Como ausentes está lo que era la confirmada baja de Hugo Ekitiké y la no consideración por parte de Didier Deschamps por Eduardo Camavinga, Randal Kolo Muani y Khéprhen Thuram.

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Francia ya se empieza a preparar con todo para lo que será este gran desafío del Mundial, en la que formará parte del Grupo I y se enfrentará a Senegal, Irak y Noruega.

REVISA LA NÓMINA DE FRANCIA PARA EL MUNDIAL

En Síntesis

El seleccionador Didier Deschamps anunció la nómina definitiva de 26 jugadores para el Mundial 2026 .

anunció la nómina definitiva de 26 jugadores para el . Francia integrará el Grupo I y enfrentará a las selecciones de Senegal, Irak y Noruega.

integrará el y enfrentará a las selecciones de Senegal, Irak y Noruega. Eduardo Camavinga, Randal Kolo Muani y Khéprhen Thuram quedaron fuera de la convocatoria oficial.