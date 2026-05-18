El histórico jugador ochentero de la U afirma que no basta con ganar clásicos y que hay que apuntar a dar la vuelta olímpica.

El panorama en el mundo azul es oscuro luego de la dolorosa derrota ante Cobresal en El Salvador. En conversación exclusiva con BOLAVIP, el recordado ex número 10 de Universidad de Chile, Martín Gálvez, analizó con dureza el rendimiento del equipo, cuestionó el verdadero impacto del director técnico Fernando Gago y lanzó una llamativa analogía para calificar el momento de la institución.

Para el Tincho, el balance de lo que va de temporada está muy lejos de cumplir con las proyecciones que se trazaron a principios de año, especialmente considerando las incorporaciones de renombre.

“No era el año que esperábamos, sobre todo pensando que no iba a estar en competencias internacionales. Uno presumía que toda la carne que había iba para el torneo nacional”, comenzó señalando con frustración.

A pesar de valorar la irrupción de algunos juveniles y los nombres de peso en la plantilla, Gálvez siente que la estructura se queda corta. “Hay buenos jugadores, hay muchachos que han ido apareciendo, eso siempre es positivo. Se trajo a Lucero, se reconquistó a Vargas, tenemos a Aránguiz… pero no hay una explicación”, advirtió respecto a la alarmante irregularidad que arrastra el cuadro laico.

Martín Tincho Gálvez derriba la “Gagoneta”.

El duro diagnóstico: ¿Falla Gago o los jugadores?

Al ser consultado sobre si la crisis del “Romántico Viajero” pasa por una deficiencia en la pizarra del entrenador o por un bajo nivel de las individualidades, el exfutbolista no titubeó en repartir responsabilidades. “En este momento yo diría que es de ambos”, sentenció de entrada.

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“Lamentablemente es de ambos. Hay veces que uno le puede cargar la mano a los jugadores, que son los que juegan, o a los entrenadores que no encuentran la fórmula”, desmenuzó Gálvez, apuntando que el bache es colectivo y que ya se han acumulado demasiados traspiés consecutivos bajo la actual conducción técnica.

El dardo contra la prensa y la “Gagoneta”

Gálvez también aprovechó la instancia para enviar un ácido mensaje a los medios de comunicación por el exceso de elogios que recibió el proceso del DT argentino en sus primeras jornadas, comparando la situación con lo vivido en la selección argentina. “Hace diez días atrás hablaban de la ‘Gagoneta’. Los periodistas por vender, qué sé yo, hablan de la ‘Gagoneta’. Todo esto por la ‘Scaloneta’, ¿verdad? De Scaloni”, fustigó con ironía.

Para cerrar ese punto, el referente azul aterrizó las loas y sepultó el supuesto gran nivel del equipo. “La realidad es que no alcanza para la ‘Gagoneta’. No ha alcanzado, no ha alcanzado y es penoso”, disparó, asegurando que el rendimiento actual está muy lejos de los apodos rimbombantes.

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Una victoria estéril ante el archirrival

Finalmente, Martín Gálvez minimizó el valor de haber derrotado a Colo Colo en el Estadio Monumental, argumentando que los objetivos de la U deben ser institucionales y anuales, y no basarse en un solo compromiso. “¿De qué sirvió ganar a Colo Colo en el Monumental? Yo siempre me pregunto: ¿Qué es mejor, ganarle a Colo Colo en el Monumental, ganarle a Colo Colo en cualquier lado o salir campeones del año. Yo quiero salir campeón?”, cuestionó.

El exmediocampista cerró su intervención con una contundente frase para graficar el gusto a poco que dejó el triunfo en el clásico frente a la precariedad de la tabla de posiciones. “Algunos se desviven con que hay que ganar el clásico… un partido contra veinte. Hoy, ¿qué tenemos? Los tres puntos ganados a Colo Colo, ¿y? ¡Y Católica! Y no alcanza, pues… ¡Callampa!”, concluyó de forma categórica.