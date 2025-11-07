El próximo 5 de diciembre de 2025 el fútbol conocerá el nuevo fixture del Mundial 2026 con el sorteo de la Copa del Mundo. Sin embargo, en este torneo de 48 selecciones, que marca un récord en este tipo de copas, no estará la Selección chilena.

‘La Roja’ volvió a decepcionar en las Eliminatorias, ya que el equipo nacional fue último en la tabla de posiciones y se quedó sin chances de ir al Mundial, mucho antes de terminar las Eliminatorias. Equipos como Perú o Venezuela, que tampoco van al Mundial, terminaron por encima de Chile en la tabla.

En este proceso mundialista la Selección de Chile tuvo a 2 entrenadores principales, sin contar los interinatos, primero fue Eduardo Berizzo, que duró en el cargo un poco más de 1 año. Luego llegó Ricardo Gareca, y finalmente terminó en las Eliminatorias Nicolás Córdova.

¿Por qué la Selección de Chile no juega el Mundial 2026?

El mal rendimiento de la Selección de Chile en las Eliminatorias lo dejó en el último lugar de la tabla de posiciones con apenas 11 puntos, producto de 2 victorias, 5 empates y 11 derrotas. Se terminó quedando a 9 puntos del puesto de repechaje que fue para Bolivia que hizo 20 puntos.

La tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas

Tras 18 partidos, esta fue la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas:

Cupos por confederaciones

16 plazas para la UEFA (Europa).

9 plazas para la CAF (África): Además, una selección al Repechaje.

8 plazas para la AFC (Asia): Además, una selección al Repechaje.

6 plazas para CONCACAF (Norteamérica, Centroamérica y Caribe): Tres anfitriones y tres por Eliminatorias. Además, dos van al Repechaje.

6 plazas para Conmebol (Sudamérica): Además, una selección al Repechaje.

1 plaza para Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC): Además, una selección al Repechaje.

2 plazas se definen en el Repechaje.

Todos los países clasificados al Mundial

México (local) Estados Unidos (local) Canadá (local) Japón (Asia) Nueva Zelanda (Oceanía) Irán (Asia) Argentina (Sudamérica) Uzbekistán (Asia)* Corea del Sur (Asia) Jordania (Asia)* Australia (Asia) Ecuador (Sudamérica) Brasil (Sudamérica) Uruguay (Sudamérica) Colombia (Sudamérica) Paraguay (Sudamérica) Marruecos (África) Túnez (África) Egipto (África) Argelia (África) Ghana (África) Cabo Verde (África)* Sudáfrica (África) Qatar (Asia) Inglaterra (Europa) Arabia Saudita (Asia) Costa de Marfil (África) Ghana (África)

*Selecciones que juegan su primera Copa del Mundo.

¿A qué hora será el sorteo del Mundial?