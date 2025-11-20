La derrota de Perú ante Chile en Rusia 1-2 con un hombre de más, caló hondo en el país del Rimac, no por el partido en sí, si no que porque es una continuación de una pésima eliminatoria sudamericana y la idea de que no hay recambio.

Uno de los jugadores más apuntados por la crítica es el volante de Universitario de Deportes, Jairo Concha, el que utiliza la histórica número 10 de la bicolor, y su rendimiento ante La Roja no fue la mejor, y más encima, fue el que perdió el balón ante Darío Osorio que terminó en el gol chileno que a la postre, significó el definitivo 2-1.

Un histórico de la selección peruana, Roberto Chorri Palacios, quedó tan molesto con el nivel de su combinado nacional que lanzó una idea: que no se ocupe más la camiseta 10.

“Ahorita ninguno de los tres (Jairo Concha, Piero Quispe y Sergio Peña). No son ‘10’, con el respeto que se merecen. Es un número con mucho peso (…) Es un número complicadísimo, y si no hay un ‘10’, es mejor que no lo usen. Es mejor guardarlo y dársela a un jugador de esas características”, aseguró.

Roberto Palacios pide sacar la 10

Palacios no tuvo compasión por los nuevos jugadores que tiene Perú en ese sector de la cancha e insistió en su categórica idea de excluir el número.

“Por lo pronto, son jugadores que tienen su capacidad, tienen su forma de juego, pero no llegan a ser un ‘10’ en algún equipo y menos en la selección, porque siempre serán criticados (…) Entonces, que no lo sientan así, mejor buscar otro número y no se tenga ese tipo de comentarios al final”, agregó.

El Chorri Palacios pide buscar jugadores en la Copa Perú

“No solo hay que ver la Liga 1, sino también la Liga 2, la Copa Perú, donde hay chicos que no han recibido la oportunidad de haber llegado por ‘x’ motivos que pasan en el fútbol peruano y que tienen la capacidad para estar en la selección”, cerró.