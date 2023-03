Icónico ex delantero de Colo Colo, Sebastián 'Chamagol' González, no se preocupa por el buen momento en el que llega Universidad de Chile al Superclásico y asegura que poco importa los resultados previos.

Buen momento de U de Chile no preocupa a Sebastián 'Chamagol' González: "Da exactamente lo mismo el cómo lleguen"

Universidad de Chile tendrá este domingo la difícil tarea de visitar a Colo Colo en el Estadio Monumental y romper una maldición que lleva casi 22 años en donde los azules no saben de victorias en el reducto de Macul.

Esta vez, bajo la conducción de Mauricio Pellegrino, la U desafiará a un irregular Colo Colo que, con Gustavo Quinteros al mando del equipo, no sabe lo que es perder un Superclásico e incluso el estratega solo ha caído una vez contra la U y fue dirigiendo a Emelec.

“Cada vez se hace más complejo definir si llegan parejos porque ha pasado tanto, termina siendo una historia muy particular en este tipo de partidos y más en el Monumental porque ha pasado que Colo Colo ha llegado en crisis y termina ganando o no perdiendo”, dijo en conversación con Bolavip Chile, el icónico ex delantero de Colo Colo, Sebastián ‘Chamagol’ González.

Albos y azules se verán las caras el domingo. | Foto: Agencia UNO

“Por otro lado, la U ha llegado en un gran nivel y no termina sacando el resultado, es muy difícil de aterrizar eso. Da exactamente lo mismo el cómo lleguen, se tiene que vivir como un partido más en el sentido de que cualquiera puede sacar un buen resultado o puede determinar el trámite del partido”, dice.

Chamagol recuerda la última victoria azul: “Cada partido que pasa se va generando este morbo porque a la U no se le ha dado. Yo estuve en el último que ganaron, fui partícipe y me tocó vivir la otra cara de la moneda porque si bien anoté, nos dieron vuelta el partido y ese se recuerda mucho, pero de eso ha pasado mucha agua bajo el puente, demasiada historia”.

Lo concreto es que todo se dirimirá este domingo cuando a partir de las 18:00 PM de Chile continental, albos y azules le den el vamos al Superclásico que se robará las miradas de la octava fecha del Campeonato Nacional 2023.