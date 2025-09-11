El miércoles se llevó a cabo la octava fecha del fútbol joven, donde se disputaron cuatro partidos entre Colo Colo y Universidad de Chile, dos en el Estadio Monumental y otros dos en el Centro Deportivo Azul (CDA).

El Cacique salió invicto de esta pasada en el Superclásico de los cadetes, ya que consiguió tres victorias y un empate.

Uno de los triunfos fue el de la Sub 20 que se impuso por 3-1 en La Cisterna, categoría que dirige por mientras el gerente del fútbol formativo Héctor ‘Tito’ Tapia, tras la salida de Eduardo Rubio.

En este equipo juegan algunos de los juveniles que son parte del plantel de honor, como Manley Clerveaux, Leandro Hernández y Javier Rojas.

Golazo desde mitad de cancha y de visita

Pero quienes se robaron el protagonismo en el CDA fueron los autores de los goles, con el doblete de Víctor Campos y un golazo de Mauro Ibarra desde mitad de cancha.

Esta conquista se ha viralizado en las últimas redes por redes sociales, incluso hay hinchas que lo candidatean al Premio Puskás de la FIFA.

Mira el VIDEO a continuación: