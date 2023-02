El volante César Valenzuela, quien estuvo en el radar de la Universidad de Chile, no sabe sobre su futuro en Huachipato. El Gato aclaró que lleva un mes entrenando en el club en forma apartada.

César Valenzuela no tiene espacio en Huachipato. El Gato, quien estuvo a una firma de llegar a la Universidad de Chile, pasa por momentos complejos en lo deportivo. El volante no tiene espacio alguno en el equipo de Gustavo Álvarez, quien prefirió a Brayan Palmezano y Javier Altamirano en su equipo. Hace un mes, la realidad del volante es de inseguridad, ya que no tiene donde jugar y está evaluando ir al ascenso en el fútbol chileno.

En diálogo exclusivo con Bolavip Chile desde el Biobío, Valenzuela salió al paso de lo que se ha contado y ratificó que Álvarez fue sincero con él y que continúa trabajando en las dependencias del club en el sector de Las Higueras. Eso sí, dijo que su entrneamiento era de forma apartada y no con el grupo de titulares.

"No estoy en planes ni del cuerpo técnico ni del club. Al cuerpo técnico le gusta entrenar con cierta cantidad de jugadores, sobre todo con los que van a estar considerado. Llevo un mes ahí entrenando aparte, pero no como salió en la prensa que estaba entrenando por mi cuenta. Estoy yendo al club, entreno media hora distinta que el plantel, pero estoy entrenando con la indumentaria y en las instalaciones de Huachipato. En ese aspecto es mentira que estoy entrenando aparte, por mi cuenta y que no lo hago en el club", expresó el Gato.

Al talentoso volante, con pasos por Italia y España, se le escucha apesadumbrado y preocupado por lo que viene en su futuro, ya que en el Huachi no tiene opción.

"A mí nunca me había pasado esto en mi carrera, pero a mí el cuerpo técnico me informó esto a fines de diciembre y mi intención era seguir en Primera División. He estado buscando, pero ya el campeonato empezó, los equipos están armados casi al ciento por ciento y es muy difícil que se abra una posibilidad. Estoy viendo algo en Primera B, porque lo que más quiero es salir a jugar y llevo casi un mes entrenando aparte y con un profe del club con las cosas básicas que uno hace", dijo.

César Valenzuela no tuvo chances en Everton y ahora menos en Huachipato (Agencia Uno)

También, Valenzuela no se quiso referir a la situación que vive Bastián Roco y contó que Carlos Lobos no está cortado sino que "él está recuperándose de una lesión". Sobre su situación, el Gato narró en Bolavip que "conversé con el Sifup, pero tengo buena relación con Victoriano Cerda y él se ha portado bien conmigo en mi etapa acá en Huachipato. Yo jamás iba a llegar a una instancia legal con el club, por la relación que tengo con ellos. Las cosas que tengo que aclarar o llegar a un acuerdo lo veo directo con la gente de acá".

Ahora, Valenzuela está con la rutina de trabajo viendo qué será de su futuro y entregó más antecedentes de lo que pasará con el tras su delicado momento en Huachipato.

"En un principio cuando se nos informa a nosotros y en ese tiempo estaba Juan Sotelo, quien firmó ahora en La Serena. Ahí, había algunos jugadores que salieron a ver alternativas. Cuando me informaron a mí habían pasado como tres semanas de pretemporada y los equipos ya estaban medios reforzados en el mediocampo. Ahora estoy viendo algunas ofertas en la B y las estoy analizando y si estos días se puede decidir, porque quiero salir a jugar y tener continuidad", narró.

Según se enteró Bolavip Chile, hoy en el Estadio Huachipato, el tema con Bastián Roco se aclaró y el jugador fue reintegrado a los trabajos oficiales del plantel de Gustavo Álvarez en la Región del Biobío.