El capitán de la Selección Chilena se refirió a la no ida con el Equipo de Todos a la citam mundialista que se está desarrollando durante estos días y aseguró que hay países que están por debajo del nivel de La Roja.

Claudio Bravo aún lamenta no ir a Qatar 2022 con Chile: "Teníamos gente con nivel para haber estado"

Chile no está en Qatar 2022 y aquello aún da vueltas en algunos hinchas y también en jugadores que están en el equipo que ahora comanda Eduardo Berizzo, más aún cuando se está desarrollando ahora el torneo.

Hace unas semanas, La Roja disputó algunos compromisos amistosos previo al inicio del certamen y entre los nombres que jugaron estuvo Claudio Bravo. El capitán sostuvo aquella vez en conferencia de prensa, que le habría gustado estar dándola en el mundial y no un duelo amistoso.

Ahora, en conversación con Meganoticias, el meta volvió a lamentar no estar en el máximo torneo de selecciones y fue consultado si Chile se 'farreó' la chance de ir al mundial asiático.

Sí. El otro día fui a Polonia, hablé con la prensa y quedé con sabor amargo de no darla en Catar, en el Mundial. Podíamos ir, teníamos gente con nivel para estar ahí. Veo selecciones que están bajo nuestro nivel, pero todos somos culpables de no estar por esos lados”, sostuvo el portero del Real Betis en una actividad en su escuela en nuestro país.

El capitán de La Roja se volvió a lamentar por no estar en Qatar | Foto: Getty Images

En cuanto a si ha visto el mundial, Bravo señaló que "no he tenido mucho tiempo de ver o analizar algún partido, salvo lo que uno escucha o ve. He estado dedicando más de mi tiempo para estar en estas actividades con niños”, agregó.

Finalmente, sobre la conducción de Eduardo Berizzo al mando de la selección, el arquero afirmó que "me vine con grata impresión de Berizzo. Trabajamos muy fuerte, pero en realidad en las selecciones no hay tiempo para desarrollar un trabajo diario", cerró.