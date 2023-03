Durante la jornada de ayer se llevó a cabo el sorteo de los grupos para la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2023, en donde Colo Colo y Ñublense jugarán el primer torneo, mientras que Audax Italiano, Magallanes y Palestino dirán presente en el segundo certamen.

Tras definirse la fase grupal, se supo que muchos jugadores que jugaron en el fútbol nacional volverán a pisar nuestras tierras. Conoce a continuación quiénes son estos jugadores:

Copa Libertadores:

En Copa Libertadores, Ñublense deberá recibir a: Flamengo, en donde actúa Arturo Vidal (ex Colo Colo) y Erick Pulgar (ex UC y D. Antofagasta); Racing, que cuenta con Óscar Opazo (ex Colo Colo y S. Wanderers), Gabriel Arias (ex U. La Calera) y Emiliano Vecchio (ex Colo Colo y U. Española); y Aucas, club de Hernán Galíndez (ex U. de Chile).

Arturo Vidal volverá a nuestro país para jugar Copa Libertadores. (Getty Images)

Copa Sudamericana

Para este certamen, Palestino quedó en el mismo grupo que Fortaleza, equipo que tiene a Juan Martín Lucero (ex Colo Colo). En tanto, Audax Italiano enfrentará al Santos de Yeferson Soteldo (ex U. de Chile y Huachipato).

Sin lugar a dudas son importantes los jugadores que volverán a nuestro país, en donde seguramente algunos serán recibidos de buena manera y otros no tanto.

