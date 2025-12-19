Universidad de Chile tuvo el placer de eliminar a un emblema archirrival en la Copa Sudamericana 2025. En una polémica llave, el conjunto estudiantil fue superior y dejó fuera del certamen continental a Néstor Gorosito.

El entrenador argentino no pudo superar a los azules de la mano de Alianza Lima y eso le provocó un problema de proporciones. Según confesó, le arruinó un gran paso en su carrera.

En conversación con ESPN, el estratega en cuestión aseguró que dicha derrota ante la escuadra universitaria frustró su arribo a la Selección de Perú. Estaba encaminado al cargo.

“Si le ganábamos a la U, teníamos muchas posibilidades de ir a la Selección. Digo yo que teníamos muchas posibilidades. Renovamos en octubre y no alcanzamos a clasificar de manera directa a la fase de grupos”, señaló.

“Debido a eso habíamos renovado, así que rescindimos contrato y nos vinimos. (…) En líneas generales, internacionalmente hicimos una campaña que hace 30-40 no se hacía“, agregó.

Néstor Gorosito quedó fuera de la Copa Sudamericana ante Universidad de Chile. (Foto: Getty Images)

Universidad de Chile eliminó a Néstor “Pipo” Gorosito

Cabe consignar que los azules empataron en el encuentro de ida (0-0) en tierras peruanas y luego lograron quedarse con el cruce tras ganar 2-1 en calidad de local. Finalmente, llegó lo sabido por todos.

En una llave marcada por los garrafales errores arbitrales, Universidad de Chile quedó fuera en semifinales ante Lanús. Una campaña internacional que será recordada por mucho tiempo.

En resumen: