La Selección Chilena ya no es más dirigida por el uruguayo Martín Lasarte después de que no se lograra la clasificación al Mundial de Qatar 2022 y ahora está en búsqueda de un técnico que se haga cargo del equipo con miras a la Copa América 2024 y al Mundial de 2026.

Han sonado varios nombres para asumir La Roja y, si bien en un momento se dijo que podía ser un interinato entre Patricio Ormazabal y Milovan Mirosevic, finalmente nada de eso ocurrirá y en Chile buscan un técnico con más pergaminos.

En ESPN debatieron sobre las posibilidades que hay para asumir el banco de La Roja en donde incluso apareció el ex DT de Flamengo Jorge de Jesús: “Están esperando que termine la fase regular (para llamar a Holan). Jorge de Jesús no está por menos de 4 millones de dólares, piensa que en Flamengo le pagaban casi 3, lo mismo que la Selección Chilena, pero le seducía más el trabajo de La Roja porque no estaba cómodo en Brasil”, dijo Cristián Caamaño en la señal televisiva.

“Fue campeón con un Ferrari, pero no lo veo revolucionando al fútbol chileno”, complementó sobre el ex técnico portugués del ‘Mengao’ que conquistó una Copa Libertadores derrotando a River Plate en la final.

Caamaño fue un paso más allá y reconoce que Holan es una posibilidad concreta y la más segura, pero puso a otro candidato sobre la mesa: “Ahora si tú escuchas detalladamente las características, el que más se asemeja es Heinze, no Holan. Pero yo creo que va terminar siendo Holan”.

“Es un buen momento para dar un buen golpe y me parece que Heinze es un tremendo nombre, una carrera intachable además más allá de la joda de quién es su representante. Ojalá hubiésemos tenido un jugador chileno que haya jugado en el Real Madrid, PSG, Manchester United y haber sido titular de la Selección 10 años y jugando mundiales”, añadió sobre el DT del Atlanta United.

Lo concreto es que, por ahora, La Roja no tiene entrenador que se haga cargo de los desafíos profesionales que se avecinan o los amistosos, en donde Chile tendrá tres compromisos en junio enfrentando a Japón, Corea del Sur y Australia.