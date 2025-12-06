Universidad de Chile tiene hoy un importante partido dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ tienen el gran objetivo de imponerse ante Deportes Iquique en el Tierra de Campeones para poder soñar con el Chile 2 o Chile 3.

Previo a este duelo, sin duda que todas las luces se las ha llevado el entrenador, Gustavo Álvarez por lo que es su futuro dentro del club, el que tras sus dichos en el inicio de esta semana, todo parece indicar que no seguirá para el 2026.

En las últimas horas, el estratega argentino habría dado una nueva y potente señal por lo que es su futuro en la Universidad de Chile, en el que parece confirmar que su ciclo en la U luego del partido con Deportes Iquique tendrá su fin.

El último trote de Álvarez sin la indumentaria de la U

En esta mañana, el entrenador argentino salió a trotar como es de costumbre y la cámara de La Magia Azul lo captó en exclusiva, en la que se le vio de una forma bastante diferente con su indumentaria.

Álvarez no seguiría en la U para el 2026 | Foto: Photosport

En la previa a los partidos de la U, el estratega azul salía a trotar con la indumentaria del club, pero en esta jornada, previo a su duelo ante Iquique, la situación fue muy distinta.

Gustavo Álvarez fue visto en su trote matinal sin ninguna vestimenta vinculada a la Universidad de Chile, lo que sin duda da una nueva señal de que su ciclo en la U se acerca a su fin.

El DT argentino hizo la gran Mauricio Pellegrino, en la que este mismo en su último duelo antes de dejar la U, apareció en el campo de juego vestido completamente de negro, sin ninguna indumentaria del equipo.

¿Hará Gustavo Álvarez lo mismo en el duelo ante Iquique? esto lo veremos en tan solo unas horas, pero a pesar de esto, todo parece indicar que los caminos de Gustavo Álvarez y la Universidad de Chile no se volverán a unir.

VIDEO: REVISA EL MOMENTO DE GUSTAVO ÁLVAREZ