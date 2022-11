Marcelo Díaz llegó en el día de ayer al país con una maleta cargada de ilusiones con poder sellar su retorno a Universidad de Chile, club que lo vio triunfar en el ámbito nacional e internacional y del cual toda la vida se ha declarado hincha.

Si bien el deseo del jugador es terminar su carrera en los azules, ese sueño parece no estar muy cerca de concretarse según reveló Cristián Caamaño en la edición AM de Deportes en Agricultura esta mañana.

“Desgraciadamente la dirigencia de la U no lo quiere, no hay un convencimiento en la dirigencia, en la mesa directiva de contratar a Marcelo Díaz”, dijo el comunicador sobre la hipotética llegada de Carepato a los azules.

Los hinchas azules se ilusionan con ver a Díaz con la U en el pecho. | Foto: Agencia UNO

Caamaño dio cuenta de antiguos ofrecimientos azules que Díaz rechazó: “En otros momentos sí, se le hicieron ofertas que rechazó por encontrarlas poco atractivas en lo económico. Él pedía trato preferencial, no se lo dieron desgraciadamente y hoy con 36-37 años no es una prioridad para la dirigencia”.

El periodista es enfático en decir que, hoy, no llega: “Esto no significa que en un mes más la situación cambie, pero al día de hoy pese a la insistencia de algunos dentro del club que puede ser un buen líder, hay resistencia dentro del directorio y que eso está frenando su llegada. No es económico, es tema de gusto y qué le puede entregar el futbolista a la U, eso está poniendo en duda su llegada. Al día de hoy, no llega”.

Los próximos días podrían ser claves para Marcelo Díaz y sus pretensiones de volver a Universidad de Chile, en donde tiene que haber un convencimiento total en el directorio de Azul Azul para repatriar a uno de los jugadores más ganadores en la historia de los azules.