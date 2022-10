O'Higgins visitará al campeón Colo Colo este domingo en el Estadio Monumental y, como suele ocurrir en algunos países, se realiza un 'pasillo' de campeón para el flamante monarca, algo que Mariano Soso, DT de O'Higgins, no está ni ahí con hacer.

Colo Colo y O’Higgins protagonizarán este domingo el partido por la penúltima fecha del Campeonato Nacional 2022 en donde los albos no se juegan absolutamente nada después de haber conseguido el título de campeón la semana pasada ante Coquimbo Unido en la cuarta región.

Los rancagüinos, por otro lado, se jugarán el asegurar su presencia en la Copa Sudamericana 2023, algo que todavía no logran y que tres puntos del Estadio Monumental les podrían caer como anillo al dedo para una temporada irregular para los celestes.

La previa del compromiso ha estado marcada sobre si O’Higgins hará o no un pasillo de campeón a Colo Colo, algo que tradicionalmente se hace en países de Europa, pero no tanto así en Sudamérica donde no es tan común.

Albos recibirán a O'Higgins este domingo. | Foto: Agencia UNO

Mariano Soso, entrenador del cuadro celeste, habló con Al Aire Libre de Radio Cooperativa y contestó la interrogante sobre si harán o no el pasillo: “No creo que ahí esté centrado el reconocimiento para con el equipo que mostró ser el mejor del torneo”, avisó.

“Intercambiaremos opiniones y en función de las mismas veremos qué decisión tomar, pero no lo he tenido presente en mis días verdaderamente”, complementó el DT de O’Higgins que quiere meterse en Copa Sudamericana.

Pasillo o no pasillo, Colo Colo festejará este domingo frente a un Estadio Monumental repleto la obtención de la estrella 33, en donde la ANFP le entregará la copa de campeón y las medallas tras haber logrado un título más que merecido.