Danilo Díaz destaca el triunfo de la U: "Me gustó su pragmatismo, no jugó al ritmo del bombo"

Universidad de Chile tuvo su primera gran alegría durante este fin de semana, ya que los ‘Azules’ se impusieron por la cuenta mínima ante Unión Española por la segunda fecha del Campeonato Nacional, siendo estos los primeros tres puntos que sumó el conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino en Valparaíso.

Tras lo que fue la actuación de la U, el reconocido periodista Danilo Díaz hizo su análisis para lo que fue la victoria del conjunto ‘Laico’, en la que declaró que le gustó en demasía el estilo que mostró el equipo de Pellegrino en la cancha del Elías Figueroa.

“Me gustó el pragmatismo, me pareció un equipo bastante más pragmático que en otros momentos. No jugó al ritmo del bombo”, partió comentando Díaz.

El comunicador recalcó en que cuando los ‘Azules’ marcaron su único tanto, manejaron y trabajaron de buena forma el resultado a favor, siendo conscientes de que aún son un equipo que están en proyección.

La U se impuso por la mínima ante Unión Española | Foto: Agencia Uno

“Cuando hizo la pepa, listo, se ordenó bien y entendiendo sus debilidades, porque un equipo que le cuesta en el costado izquierdo, mantiene ciertas dificultades”, apuntó.

A pesar del triunfo, el panelista de Radio ADN dejó un llamado de atención ante uno de los importantes refuerzos de la U, el atacante Leandro Fernández, a quien considera que aún no ha demostrado grandes cosas, pero lo respalda ya que ha sido sacrificado en un puesto que no es de él.

“Fernández está en deuda por ahora, no está siendo el que era en Independiente, pero tendrá tiempo, tiene que ir acomodándose con sus compañeros”, confesó en Radio Futuro.

Finalmente, Díaz llenó de elogios a lo que fue el partido de Israel Poblete, quien al parecer tomó conciencia de la alta competencia que habrá en la mitad del campo para este 2023 y aprovechó de buena forma su oportunidad para poder quedarse con el puesto de titular.

“Poblete entendió el mensaje, llegó Mateos, está Ojeda, está más difícil para jugar. Se nos va notando la mano en Pellegrino en el orden, se ve un equipo que va tomando más madurez, entendiendo sus limitaciones”, cerró.