La caída de Chile ante Marruecos no dejó indiferente a nadie y el ex futbolista, Dante Poli, se refirio a la nueva derrota de La Roja que dejó más dudas que certezas, donde aseguró que se perdió un aspecto clave que las selecciones más competitivas del mundo siguen teniendo.

La Selección Chilena está batallando para volver a ser lo que alguna vez en su época dorada, pero lo concreto es que le está costando más de la cuenta y así quedó demostrado en el día de ayer donde fue absolutamente superado por Marruecos en un amistoso internacional.

El cuadro dirigido por Eduardo Berizzo no vio una en Barcelona y cayó por un inexpresivo 2-0 que bien pudo haber sido más holgado. Salvo dos oportunidades claras de Ben Brereton y otra de Arturo Vidal, lo de Chile fue para el olvido y completó un partido desastroso.

El acontecer de La Roja se tomó el panel de ESPN F90 en donde Dante Poli hizo una dura radiografía del momento actual de Chile, donde asegura que se perdió la capacidad de ganar un mano a mano que es fundamental en el fútbol de la alta competencia de estos días.

Chile no tuvo nada que hacer ante Marruecos. | Foto: Archivo

“Chile desde este armado, desde esta reconstrucción está un paso más atrás. Siempre nos basamos en conceptos como intensidad, velocidad y ritmo que por ahí con estos super clase o algún otro recambio aún se podría igualar de alguna manera”, dijo en primera instancia el ex jugador de Universidad Católica.

Para Poli, la clave es simple: “Hay algo que carece que a este nivel es un pecado mortal: no tiene cambio de ritmo. No tiene jugadores que ganen mano a mano. Cuando tienes ese juego de ritmo, incluso, permanentemente se transforma en plano y no puedes avanzar, no puedes romper líneas”.

El ex jugador cree que La Roja tiene una carencia importante y, así, no se puede: “Eso se hace imposible, todos los equipos que tienen esos atributos siempre tienen uno, dos o tres jugadores que te rompen un esquema. Un lateral izquierdo, un puntero o un volante que tenga ese cambio de ritmo y velocidad que te saca un par de líneas. Chile no lo tiene con ninguno, los mano a mano y los duelo Chile no los gana nunca”, remató.