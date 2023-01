El ex futbolista y hoy comentarista, Dante Poli tuvo palabras para lo que ha sido este mercado de pases en el fútbol nacional, en el que señala que la llegada de Mauricio Pellegrino es el mejor fichaje de esta ventana de trasnferencias

Universidad de Chile lleva en marcha un nuevo proceso durante este 2023, en el que los Universitarios buscan dar vuelta la página a lo que ha sido las malas campañas de los años anteriores y esperan en esta temporada tener un mejor rendimiento, el cual los haga volver a pelear por cosas importantes.

Por esto, desde la directiva del ‘Romántico Viajero’ instauran su proyecto teniendo como cabecilla a un entrenador de alta experiencia como la tiene el argentino Mauricio Pellegrino, quien trabaja con su equipo y busca llegar de la mejor manera a lo que será su estreno en el Campeonato Nacional.

Ante lo que ha sido este mercado dentro del fútbol chileno, el ex futbolista y hoy comentarista, Dante Poli tuvo palabras en el programa ‘ESPN F Show’ a lo que ha sido esta ventana de transferencias, en la que el hoy panelista aseguró que el mejor fichaje en nuestra liga ha sido la llegada del DT de la U.

“La principal contratación en esta temporada para mí en el fútbol chileno es Mauricio Pellegrino y en eso me parece que el desarrollo después de los elementos que ha elegido, del proyecto que está intentando retomar a la U, que venía muy golpeada, bastante a la deriva, a mí me parece muy interesante”, indicó el ex futbolista.

La U de Pellegrino sigue aceitando su maquina para el debut | Foto: Agencia Uno

Si bien para muchos, Colo Colo y Universidad Católica han aportado con grandes golpes en este mercado, como lo son los retornos de Carlos Palacios y Eugenio Mena a nuestro fútbol, para Poli la llegada de Pellegrino jerarquiza en demasía el torneo chileno y lo considera sin duda como el mejor fichaje.

“No me parece malo lo de Colo Colo y en el futuro pareciera que fuera mejor. En la Universidad Católica ni hablar, ha contratado jugadores de mucha jerarquía, pero en el contexto de lo que se tenía, los que se han ido y han llegado, para mí con Pellegrino incluido y principal, la Universidad de Chile es la que mejor se ha reforzado”, cerró.

La Universidad de Chile de Mauricio Pellegrino sigue trabajando para lo que será su estreno por el Campeonato Nacional, en el que los ‘Azules’ deben enfrentarse ante Huachipato a partir de las 19:00 horas, en estadio aún por confirmar.