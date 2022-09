Ex Palestino mira con preocupación los nulos avances que se han hecho en la búsqueda de exjugador de la Selección Chilena

Rodrigo Gómez realizó toda su parte formativa en la Universidad Católica y también a fines de los años 80 llegó a Palestino. En La Cisterna fue recibido con los brazos abiertos por Marco Opazo. El Chacota, lamentablemente, hace 6 meses salió de su casa en Lampa y no ha vuelto aparecer. Los avances en su búsqueda han sido nulos y eso tiene en alerta a varios personajes del fútbol chileno.

Opazo fue uno de los emblemas y jugadores más importantes en Palestino en aquella década. Su labia, su buena onda y su simpleza es recordada por varios que pasaron en el equipo árabe. Ríos llegó desde la Católica y tuvo su paso con la camiseta del cuadro de colonia. En diálogo con Bolavip, el actual comentarista de Radio La Clave rememoró recuerdos con el desaparecido jugador de la Selección.

“Sí, es un tema muy complicado. Él (Marco Opazo) me recibió muy bien en Palestino. Me acogió muy bien. Cuando lo conocí, el sufrió una lesión en la rodilla y después se incorporó. Un jugador muy divertido, muy buen compañero, muy generoso y muy bueno jugador y eso lo llevó a la Selección Chilena", dijo.

Ríos develó y mostró toda su preocupación por los nulos avances en la búsqueda del exjugador de La Roja. "Seis meses es muy raro, es preocupante. Pienso, empatizo con su familia, con sus cercanos. Yo solo fui un compañero de él, no fui un gran amigo de Marco, pero indudablemente que sobrepasa todos los límites. Hay un tema que es gravísimo", agregó.

Marco Opazo también jugó en Antofagasta y no hay avances en su búsqueda (Archivo).

ver también Scooby Castañeda suplica por ayuda ante dolorosa situación de ex Palestino

Ríos también indicó que Opazo fue un jugador importante para Chile y no comprende que no se hagan las gestiones necesarias para continuar con la búsqueda del exjugador de Palestino

"No sé cuantos casos hay en Chile como el de Marco Opazo de gente que se pierde, que desaparece y no sabemos nada de ellos, no hay ninguna noticia. Bueno, tampoco entiendo mucho a qué organismo apelar, pero indudablemente es terrible lo que pasa con Marco Opazo, que fue un jugador muy importante para el fútbol chileno y para Palestino", adicionó.