Universidad de Chile buscó durante largas semanas un portero que pudiera aportarle competencia a Cristóbal Campos, arquero llamado a ser ‘del futuro’ para los azules y el fútbol chileno que finalmente vio cómo Cristopher Toselli llegó al CDA.

Uno de los nombres que sonó antes del ex meta de Universidad Católica es el de Fabián Cerda, portero de Curicó Unido quien fue consultado en Todos Somos Técnicos de TNT Sports por el sondeo que tuvo de la U y no titubeó en confirmarlo y contar por qué decidió rechazar a los azules.

El meta, quien hoy enfrentará a los azules en el Estadio La Granja de Curicó, aseguró que “No me llamó la atención en cuanto al tema económico, sí era una linda oportunidad ir a Universidad de Chile, uno de los grandes del país”.

Cerda rechazó llegar a la U. | Foto: Agencia UNO

“La verdad es que no quería perder en ese ámbito lo que había logrado en Curicó por a lo mejor decir ‘me voy a ir a la U’ porque lamentablemente la propuesta que me llegó al principio era más baja de lo que tenía en Curicó, como que no me llamó la atención”, complementó.

“Puse en la balanza todo lo que he logrado en Curicó por ir a Universidad de Chile y no lo quería perder. Curicó me extendió el contrato por un año más y me aumentó el tema monetario y la U no me llamó la atención en ese sentido de que era un año y era menos plata que acá”, dijo.

Esta noche, Cerda enfrentará al club que lo quiso contratar este año cuando se vean las caras por la sexta fecha del Campeonato Nacional 2023, compromiso que a diferencia del último de los azules, sí contará con la presencia de la hinchada bullanguera.