Iván Zamorano saca el habla respecto a la negativa de Darío Osorio de no partir al Milan: "Me parece extrañísimo"

Al menos por este semestre, Darío Osorio continuará en la Universidad de Chile rechazando así, la oferta del Milan de Italia, institución que a toda costa quería contar con los servicios del joven jugador de la U.

Situación que genera rareza luego que por segunda vez, La Joya de Hijuelas, se haya negado a una oferta pese al deseo del cuadro azul de al menos, ver como cierta aquella posibilidad que finalmente, no se terminó dando.

Uno que sabe de Europa y de haberse marchado muy joven al viejo mundo, entregó su parecer al respecto, Iván Zamorano, en diálogo con Radio ADN repasó su historia de cuándo emigró desde Cobresal al fútbol italiano, pero que finalmente tuvo que dar una vuelta un poco más largo, previo a alcanzar la gloria y si quizás, pasa también por la disposición del deportista.

"No hay fórmula, depende absolutamente de la personalidad y el carácter del jugador. A veces uno toma determinaciones que no son las correctas, pero que no tiene nada que ver con la ambición, con la ilusión o con la fe que uno se tiene en el nivel fútbolístico. A mi me compró el Bologna y terminé jugando en Suiza, o sea tuve un proceso de adaptación al fútbol europeo que no era tan competitivo, pero me hizo tener madurez y que me terminó llevando al Real Madrid", reconoció el ex capitán de La Roja.

Zamorano dio la vuelta larga en Europa. Su pase lo compró el Bologna, pero terminó jugando en el Saint Gallen de Suiza antes de ir a España e Italia (Archivo)

A su vez, Bam Bam no tuvo pelos en la lengua que le llamó poderosamente la atención que Darío Osorio no haya aceptado la propuesta del conjunto rossonero y desde luego, responsabilizó también a la U porque quizás, ellos tenían sus propias pretensiones.

"Me parece extrañísimo sí, que teniendo la oportunidad de un equipo importante en Europa como es el Milan, no se haya dado. Creo que Osorio tiene un futuro enorme, pero depende también de la situación de los clubes que a veces no te dan la facilidad para salir. Piden mucho dinero y quieren que se terminen de desarrollar en Chile", concluyó Zamorano.