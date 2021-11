Ex mediocampista de los albos y ahora entrenador tuvo una dura crítica para Colo Colo por no cumplir los protocolos sanitarios que le costaron varios puntos a lo largo del Campeonato a los albos y repasó a Leo Gil.

Colo Colo cayó ante Unión Española el domingo pasado por la cuenta mínima, un resultado que aleja bastante a los albos en la lucha por el título, el cual ahora Universidad Católica tiene la primera opción de adueñárselo y solo le basta un empate ante Everton de Viña del Mar en la última fecha.

Jaime Vera, ex mediocampista de los albos y ahora entrenador, conversó con Más que Fútbol de DirecTV y se refirió al partido entre albos e hispanos, además de hacer una dura crítica al club albo por no haber cumplido los protocolos que bien pudieron costarle un título.

“Colo Colo hipotecó el Campeonato al no ganar a Curicó Unido, sin mostrar buen fútbol. Ante Unión Española no mostró buen nivel, demostró mucha ansiedad”, comenzó diciendo el ‘Pillo’ Vera.

Bajo la misma línea del partido ante los hispanos, deslizó una crítica a un jugador albo: “Cuando más lo necesitó el equipo, Leonardo Gil no apareció. No estuvo a la altura de lo que significaba el partido ante Unión Española. Fue un partido nefasto de Colo Colo, faltó jerarquía, además Universidad Católica tiene mucho mejor recambio”, aseguró.

Verá después trasladó sus dardos a la institución por todos los puntos que se dejaron en el camino: “Colo Colo no siguió los protocolos como correspondía, a otros equipos no les pasó nada. SI hubiesen realizado los protocolos como corresponde, no hubiesen perdido tantos puntos por la pandemia”.

Para cerrar, el ex Cacique detectó una de las falencias de los albos en este torneo: “Hace mucho rato que Gustavo Quinteros quiere traer a un delantero centro goleador. Llegó Santos y no estuvo a la altura. El equipo fue perjudicado por no traer el ‘9’ que necesitaba Quinteros. Iván Morales es un delantero formado en el club, tuvo un gran momento, pero no ha podido mantener su rendimiento. Hoy es criticado y le puede costar caro, porque Colo Colo ahora va traer un ‘9’ goleador”, remató.