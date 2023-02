La casi segura partida de Jeisson Vargas de Universidad de Chile dejó con pena a Jean Beausejour, ex jugador azul quien lamentó que el jugador partiera cuando le estaba doblando la mano al destino.

Jean Beausejour nada contra la corriente ante la partida de Jeisson Vargas de la U: "Me da lata porque veía atisbos de mejoría"

Universidad de Chile está próxima a perder a Jeisson Vargas, jugador que tendría absolutamente todo acordado con un club qatarí para dejar a los azules y probar suerte en un exótico fútbol asiático.

Si bien Vargas no era un titular indiscutido, sí era cierto que se veían ciertas mejoras respecto a lo que había sido el año anterior donde la U donde ni se acercó a lo que fue su mejor versión en Unión La Calera.

Vargas nunca se consolidó en la U. | Foto: Agencia UNO

Uno que lamentó la partida del volante hacia el fútbol asiático es Jean Beausejour, panelista de ESPN F Show quien en el programa se refirió a la salida de Vargas y las sensaciones que le generan su partida.

“Con Jeisson Vargas qué me pasa a mí, me da un poco de lata que se vaya ahora justo en este momento porque yo veía atisbos de mejoría en la medida que a él lo llevaban de a poco”, dijo el bicampeón de Améríca.

Bose aplaude al DT azul por cómo llevó a Vargas: “Pellegrino no le dio la responsabilidad de una, lo empezó a meter de a poco e iba agarrando vuelo. Tiene todas las condiciones y me da un poco de frustración de no haber lo disfrutado más, de haber visto el juego que hizo en Calera. A lo mejor estos seis meses le hacen bien y pueda volver de mejor manera”, remató.