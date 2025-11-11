Universidad Católica se lanzó en el mercado de fichajes. Si bien el 2025 aún no concluye, el elenco de San Carlos de Apoquindo trabaja a toda máquina para incorporar nuevos rostros al plantel.

Uno de ellos, puede ser un viejo conocido de la casa, tal como detalló Jorge “Coke” Hevia en los micrófonos de Radio Pauta. Según reveló el periodista, la UC se acerca a un retorno.

¿De quién? El comunicador entregó pormenores del eventual arribo de Jeisson Vargas a la precordillera. La vuelta puede concretarse pronto: el hijo pródigo se ganó una nueva oportunidad.

“A mí me dan muy cerca a Jeisson Vargas de la Universidad Católica. No podemos discutir que ha hecho una buena temporada, pero Daniel Garnero siempre ha transmitido que quiere un 10″, comenzó señalando.

En dicha línea sobre el mismo mediapunta de 28 años, agregó: “Si él viene y nadie más, no me calza. Si es el banca del que tiene que llegar, me calza, pero los de abajo… ¿Cuándo?“.

Jeisson Vargas se acerca a pasos agigantados a Universidad Católica. (Imagen: Photosport)

Jeisson Vargas puede volver a Universidad Católica

Durante esta temporada, el jugador en cuestión ha disputado un total de 27 compromisos con Deportes La Serena. En dichos encuentros, logró anotar 14 goles y aportó con siete asistencias.

Su último paso por la UC fue en 2019, pero por un breve lapso. Tan solo jugó siete partidos y convirtió en una ocasión. ¿Volverá a brillar en el club de sus amores?

En síntesis: