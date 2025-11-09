Universidad Católica ya tantea terreno en el mercado de fichajes. El cuadro precordillerano tendrá la oportunidad de incorporar calidad al plantel con un objetivo: competir a nivel internacional.

Para ello, la directiva del club puede concretar la vuelta de un hijo pródigo. ¿De quién se trata? Registra tres títulos con la institución y vive un agridulce momento en el país. Ese es el caso de Jeisson Vargas.

Según reportó Jorge Cubillos en los micrófonos de TNT Sports, el talentoso volante creativo tiene opciones de retornar al equipo que lo formó. Actualmente, defiende los colores de Deportes La Serena.

“La información que se maneja, es trascendido: Jeisson Vargas tiene chances de volver a Católica. Esto se dice acá (en La Serena)”, indicó el reportero especializado en la UC.

Cabe destacar que tras debutar en el profesionalismo, el futbolista de 28 años tuvo diversos períodos en San Carlos de Apoquindo. ¿El último? En 2019, alcanzando a disputar siete encuentros y anotar un gol.

Jeisson Vargas puede volver a Universidad Católica. Su último paso por el club fue en 2019. (Imagen: Photosport)

El 2025 de Jeisson Vargas: ¿Vuelve a Universidad Católica?

Durante la vigente campaña, el jugador en cuestión ha disputado un total de 27 duelos con el elenco granate. En dichos compromisos, convirtió 14 goles y aportó con siete asistencias.

Eso sí, vive una pesadilla en el norte de Chile: está luchando por no perder la categoría. Por el momento, su escuadra marcha en la duodécima ubicación con 27 puntos. Está a seis unidades de zona de descenso.

